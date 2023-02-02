Он был пьян: во Владивостоке в ДТП пострадал человек

На место аварии прибыли медики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке в районе улицы Руднева, 1Б в аварии пострадал пешеход. Все случилось вечером февраля, водитель уверяет, что мужчина был пьян. Судя по видеокадрам, удар пришелся на передней бампер машины, на место ДТП приехала карета скорой помощи, пострадавшего госпитализировали, о его состоянии на данный момент ничего неизвестно.

Совсем недавно в приморской столице произошла авария, разбитые легковушки и массивные внедорожники перекрыли целую полосу движения на Некрасовском путепроводе. Сразу семь разбитых машин парализовали одну из главных дорог Владивостока. Освобождать проезжую часть прибыл эвакуатор, так как некоторые авто получили серьезные повреждения.

Напомним, в начале этого года на 700 километре дороги «Хабаровск – Владивосток» обнаружили труп. Погибший лежал на краю обочины, детали загадочной смерти выясняет полиция. Очевидцев ДТП, располагающих какой-либо информацией о случившемся, просят круглосуточно обращаться по номерам телефонов: дежурная часть ОМВД России по Надеждинскому району: 8 (42334) 2-01-05, ОГИБДД района – 8 (42334) 2-08-68.

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