В Приморье микроавтобус сбил 2-летнюю девочку

Водительский стаж автомобилиста составляет 16 лет. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В селе Каменка Чугуевского района водитель микроавтобуса наехал на 2-летнюю девочку. Девочка выбежала на проезжую часть и попала под колеса, когда мать отвлеклась, сообщает «КП – Владивосток».

Малышку госпитализировали с ушибами. Водительский стаж 39-летнего мужчины составляет 16 лет. Состояния опьянения не выявлено, ПДД в 2023 году не нарушал.

– Возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего». <...> Вблизи проезжей части за детьми необходим постоянный контроль! Даже нескольких секунд без внимания взрослых достаточно для того, чтобы ребенок оказался в беде, – отметили в приморской полиции.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время будет проведено внеплановое родительское собрание в садике, который посещает девочка.

Напомним, утром 2 февраля «КП» писала, что во Владивостоке мужчина сбил пешехода. По словам водителя, мужчина был пьян. Удар пришелся на передней бампер машины, пострадавшего госпитализировали, о его состоянии на данный момент ничего неизвестно.

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