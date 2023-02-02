Два полторакилометровых тоннеля на железной дороге возводят в Приморье

Тоннель на участке Шкотово – Смоляниново. Фото: пресс-служба ДВЖД

Первые 500 метров горной выработки тоннелей пройдены на участке Шкотово – Смоляниново. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Взгляд изнутри. Фото: пресс-служба ДВЖД

Этот проект возводится в рамках Восточного полигона. Работы ведутся по графику и планируется, что строительство нового двухпутного электрифицированного железнодорожного участка длинной 7,5 километра с двумя однопутными тоннелями по 1,45 километра каждый завершится к концу 2024 года.

– Это позволит ликвидировать «барьерное» место за счет оптимизации профиля пути, исключить использование дополнительных локомотивов для обеспечения тяги на горных участках и увеличить пропускную способность в направлении портов Находкинского транспортного узла с 65 до 72 пар грузовых поездов в сутки массой до 7100 тонн, – сообщили в ведомстве.

Работа кипит. Фото: пресс-служба ДВЖД

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