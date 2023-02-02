Фото: принтскрин видео, трансляция КХЛ

Во время матча КХЛ между «Адмиралом» и «Авангардом» из Омска в столице Приморья развернулась драка. Обычно на пределе нервы болельщиков, но в этот раз не выдержали игроки, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все произошло на 51 минуте игры. Неизвестно, из-за кого разгорелся конфликт, однако участниками потасовки выступили защитник «моряков» Динар Хамидуллин и нападающий омского клуба Рид Буше. По мнению фанатов и большинства пользователей в социальных сетях, именно приморец одержал победу в схватке. Штраф мужчины, конечно, получили. Игра, как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», все же перешла в овертайм и серию буллитов, после чего омские «ястребы» взяли победу со счетом 3:2.

Следующий матч «Адмирала» пройдет 5 февраля в гостях у «Сибири». Подробно узнать о ходе игры можно в прошлом материале редакции.

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