МегаФон улучшил качество связи в поселке Липовцы Приморского края

Базовая станция. Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

МегаФон запустил новую базовую станцию в районе поселка Липовцы Октябрьского муниципального округа. Это позволило улучшить качество связи более чем у пяти тысяч жителей поселка.

Это третья базовая станция, установленная в Липовцах и окрестностях, она позволит равномерно распределить нагрузку между существующими базовыми станциями и увеличит зону покрытия сети на территории поселка.

Липовцы являются центром городского поселения, здесь расположены детские сады, школы, поликлиника и другие социально значимые учреждения. Кроме того, работает предприятие по добыче угля, фермерские хозяйства, предприятия розничной торговли и логистики. Поселок расположен на автотрассе, соединяющей Уссурийск и Пограничный, поэтому воспользоваться улучшенной скоростной связью, качественным интернетом могут не только сельчане, но и автомобилисты, проезжающие через этот населенный пункт.

В целом для абонентов голосовая связь стала более качественной, выросла скорость и устойчивость мобильного интернета. Жителям Липовцев стало удобнее пользоваться любыми мобильными сервисами, в том числе осуществлять видеозвонки через мессенджеры и смотреть потоковое видео.

– В Приморье оператор постоянно работает над развитием и улучшением сети не только городах, но и в небольших населенных пунктах. Важно, чтобы приморцы могли в любой точке региона воспользоваться стабильной и качественной голосовой связью, и высокоскоростным мобильным интернетом. В течение 2022 года наши инженеры модернизировали более 70 базовых станций в Приморском крае, значительно увеличив зону покрытия сети, – отметил директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

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