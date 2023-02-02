Выставка откроется 18 февраля. Фото: КП – Владивосток

Гостей и жителей Владивостока в этом феврале ждет мистическая выставка. Музей-заповедник истории Дальнего Востока приоткроет тайну легендарного Беловодья. Узнать легенды о поиске сокровенного райского уголка в старообрядческой среде Приморья можно 18 февраля.

Руководитель реставрационного центра музея Вера Кобко объяснила, что на выставке «Легенда о Беловодье» две главные линии. Одна из них – рассказ о предках нескольких групп приморских старообрядцев, объединенных общей исторической судьбой. Вторая – пять удивительных историй о поисках и обретении Беловодья приморскими старообрядцами.

– Множество предметов, представленных на выставке, подарены нашему музею земляками старообрядцами, проживающими сегодня как в России, так и за ее пределами – в Австралии, США, Латинской Америке, – уточняет куратор выставки.

Дополнением к выставки станут документальные фильмы о старообрядцах Приморья: «Староверы» (Россия» 1994 г. режиссер В. Асмирко); «В Японию на поиски России» (Россия, 2002 г. режиссер В. Асмирко); «В поисках рая» (Россия, 2012 г. режиссёр И. Бахтина).

По информации, предоставленной Музею-заповеднику истории Дальнего Востока Правительством Приморского края, приморская старообрядческая община – самая многочисленная на Дальнем Востоке. Начиная с 2009 года из Южной Америки к нам в регион приехали 45 семей, а это 198 человек. В 2023 году планируется прибытие старообрядцев из Штата Орегон США. 12 человек уже занялись оформлением необходимых документов.

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