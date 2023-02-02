Мясо, рыба, налетай: где и когда развернутся продовольственные ярмарки во Владивостоке

Ярмарка в столице Приморья. Фото: Администрация Владивостока

Ярмарки сельхозтоваров пройдут в выходные во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. О том, где и когда будут продавать продовольствие, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Купить овощи, мясо и рыбу, мед, соленья, дикоросы, различные деликатесы и другие продукты от приморских производителей можно будет уже в ближайшие выходные 4 и 5 февраля. Работать ярмарки будут с 8 до 20 часов в разных районах дальневосточной столицы.

В субботу ярмарка расположится на Жигура, 2б. В этот же день развернется рынок и на Верхнепортовой, 2г.

В воскресенье приобрести продукты можно будет на Басаргина, 15.

Напомним, что такие рынки работают во Владивостоке почти каждые выходные. Актуальную информацию о расположениях ярмарок и часов работы всегда можно найти на сайте «Комсомольской правды – Владивосток».

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