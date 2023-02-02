Во Владивостоке таксиста, избившего студента на Золотом мосту, отправили в СИЗО

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во Владивостоке отправили на два месяца в СИЗО таксиста, который избил студента ДВФУ на Золотом мосту. Ранее на него и его сообщника завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Второй соучастник преступления объявлен в розыск.

Инцидент произошел в декабре 2022 года, мать пострадавшего рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», что ее сын и его девушка ехали с Чуркина в сторону центра, как тут машину попытался подрезать Prius. Юноша сманеврировал и дал понять, что стоит быть аккуратнее на дороге, с таксистом они перекинулись парой ласковых.

Таксист догнал студента, заставил остановиться. Он заблокировал проезд своей «японкой», а студент, видя приближающегося мужчину, машинально открыл окно и ждал; как вдруг – череда ударов пришлась по лицу. В избиении участвовал и пассажир «Приуса», поэтому его сейчас разыскивает полиция.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.

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