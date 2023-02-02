Юрий Трутнев: «Мастер-план развития Владивостока должен быть готов через два месяца»

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил доработать концепцию в течение двух месяцев. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Специалисты разрабатывают мастер-план развития Владивостока, который сделает город передовым и комфортным для жителей. Но пока проект еще не доработан, в нем многое предстоит изменить. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил доработать концепцию в течение двух месяцев.

Общий мастер-план анализирует возможности экономического развития округа, учитывает интересы общества, бизнеса и государства, правильно распределяет ресурсы территорий. Полпред подчеркнул, что Владивосток сегодня – это экономический и морской центр Дальнего Востока.

Мастер-план Владивостокской агломерации, в которую войдут Артем, город-спутник и даже Большой Камень, совместно создают КБ Стрелка, мэрия и ВЭБ.РФ. Как отметил глава города Константин Шестаков, территории для развития и формирования инфраструктур выбраны, при их изменении учтут природный каркас пространств.

Однако здесь есть еще много работы, ведь в городе не хватает жилья. Из-за отдаленности и логистики цены на продукты и различные товары тоже не маленькие.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что одной из основных проблем сейчас является парковка. В мастер-плане пока нет четкого ответа, как решить эту проблему. Еще одним важным направлением стала окупаемость. Владивосток ждет много инвестиций, поэтому полпред считает важным найти ответ на вопрос, когда они окупятся и что они дадут экономике.

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