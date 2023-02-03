Вид на мост через бухту Золотой рог. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

В пятницу, 3 февраля, Приморье окажется под властью поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают день без осадков, ветер возьмет направление с юго-запада и запада, температура воздуха -5...-10°C. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно, слабый до умеренного ветер. Утром температура воздуха 14-12 градусов мороза, днем – 5-7 градусов со знаком минус.

В соседнем Уссурийске также без осадков, температура воздуха -9...-7°C, в утренние часы -27...-25°C.

В Находке ненамного, но теплее: 6-4 градусов со знаком минус, утром до 13 градусов мороза.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», первые выходные февраля порадуют приморцев спокойной погодой.

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