В Приморье цыганки заработали крупные суммы на порче

Суд вынесет приговор цыганкам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Арсеньеве окончено уголовное дело в отношении цыганок, обвиняемых в мошенничестве по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Отвечать за свои ритуалы женщинам придется в суде, а если их признают виновными, то в колонии они проведут около пяти лет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В УМВД России по Приморскому краю сообщили, что происходили преступления осенью 2022 года в Арсеньеве. Во время следствия установлено, что 45-летняя и 48-летняя жительницы Комсомольска-на-Амуре похищали деньги у местных жителей за снятие порчи. Выбирали жертв злоумышленницы прямо на улице, а чаще всего ими были пенсионерки. Впечатлительные пожилые женщины пугались, когда узнавали, что на них порча, и отдавали все свои сбережения.

Схема у нарушительниц была отработана: они брали с потерпевших деньги, завернутые в платок или пакет, за «прочтение молитв», а после возвращали кульки приморцам. Однако замечали вместо денег тетрадные листы наивные жертвы уже дома. Ущерб, причиненный местным жителям, составил более 185 тысяч рублей.

Установили и задержали двух цыганок сотрудники приморской полиции вместе с коллегами из Хабаровска. Женщины признались в содеянном и возместили причиненный ущерб. Суд вынесет вердикт по уголовному дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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