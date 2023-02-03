Второй день в Приморье снимают с мели тяжелый буксир

О ЧП рассказали очевидцы. Фото: принтскрин видео.

В Приморье тяжелый буксир на мель, специалисты не первый день пытаются вернуть его на глубину. Попытки до сих пор не увенчались успехом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся рассказали приморцы в социальных сетях. По их словам, буксир Нефтегаз-55 застрял в районе поселка Дунай, сюда он прибыл, чтобы колоть лед там, где ходит баржа на остров Путятина. По предварительной информации, ЧП произошло из-за того, что капитан не увидел мель.

Известно, что все случилось в среду, 1 февраля, спасательная операция началась 2 числа, снять судно с мели не могут из-за того, что оно тяжелое.

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры, чтобы узнать, сколько человек на борту и потребовалась ли им эвакуация. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию. Также редакция пыталась связаться с Морспасслужбой, но трубку никто не взял.

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