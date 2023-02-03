Возглавлял банду 20 лет: задержанный ФСБ сын спортсмена и предпринимателя в Приморье пойдет под суд

Расследование продолжится. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Бизнесмен Алексей Алексеенков, сын влиятельного спортсмена, предпринимателя и, по слухам, криминального авторитета Виктора Алексеенкова, проведет месяц под стражей. Он обвиняется в создании ОПГ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей 44-х, 45-и и 46-и лет. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных части 1, 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм), части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время решатся вопрос об избрании меры пресечения другим фигурантам.

ОБНОВЛЕНИЕ 12:14.

Во Фрунзенском районном суде сообщили, что Алексеенкова заключили под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН по Приморскому краю (Владивосток) до 1 марта. Постановление еще не вступило в законную силу

Следователь СК ходатайствует об аресте двоих оставшихся мужчин. В пресс-службе прокуратуре сообщили, что 45-летний Алексеенков подозревается в том, что с 2003 по 2023 руководил бандой вымогателей и убийц. Известно как минимум о двух смертельных нападениях на жителей Владивостока: в 2003 и 2005 годах. Подробности можно узнать в прошлом материале «КП».

ОБНОВЛЕНИЕ 12:52.

Один из подельников Алексеенкова, задержанный вместе с ним, отправится в СИЗО на месяц. Решается вопрос о мере пресечения третьему фигуранту, сообщили в суде.

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