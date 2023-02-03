Рынок жилья в Приморье снова штормит: цены, статистика, итоги года

Статистику по рынку жилья озвучили в Приморскстате Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Приморскстата подвели итоги ситуации на рынке жилья за 2022 год, которая, по их словам, оказалась неоднозначной. В начале прошлого года жители Приморья активно хотели приобрести недвижимость, но в апреле – июне 2022 года из-за повышения ставок по ипотеке объем продаж заметно упал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В четвертом квартале цены на первичном рынке выросли не более чем на 1%, на вторичном – впервые за год подешевели на 2%. Больше всего понизилась цена на квартиры среднего качества – на 8%.

За прошлый год стоимость на новостройки увеличилась более чем в два раза – на 13,2%, а «вторичка» – на 6,5%. Росли цены на квартиры и улучшенного качества: на 15,7% и 12,4%.

В ведомстве добавили, что на первичном рынке застройщики финансируются банками и не могут вести более гибкую политику продаж, а на вторичном – цены определяются спросом.

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