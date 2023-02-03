Жительнице Приморья отказали в денежном пособии на ребенка

Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры. Фото: Даниил ОПАРИН

В Приморье отделение Пенсионного фонда РФ отказало женщине в денежном пособии на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Разобраться с этой ситуацией помогла прокуратура Красноармейского района. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ПФР отказал женщине в социальной поддержке, объяснив это тем, что у нее в собственности есть земельные участки, площадь которых превышает максимально допустимую.

После проверки прокуратуры выяснилось, что территории относятся к землям сельскохозяйственного назначения и не препятствует назначению выплат.

Управляющему отделения приморского ПФР внесли представление, после которого женщине все-таки назначили ежемесячную выплату на ребенка и сделали перерасчет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.