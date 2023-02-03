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НовостиВладивосток3 февраля 2023 5:58

Жительнице Приморья отказали в денежном пособии на ребенка

Ситуацией заинтересовалась прокуратура Красноармейского района
Павел САХАРОВСКИЙ
Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Приморье отделение Пенсионного фонда РФ отказало женщине в денежном пособии на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Разобраться с этой ситуацией помогла прокуратура Красноармейского района. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ПФР отказал женщине в социальной поддержке, объяснив это тем, что у нее в собственности есть земельные участки, площадь которых превышает максимально допустимую.

После проверки прокуратуры выяснилось, что территории относятся к землям сельскохозяйственного назначения и не препятствует назначению выплат.

Управляющему отделения приморского ПФР внесли представление, после которого женщине все-таки назначили ежемесячную выплату на ребенка и сделали перерасчет.

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