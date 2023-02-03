Новая беда острова Путятина оказалась байкой

После выполненных задач судно отправится в порт прописки. Фото: принтскрин видео.

Информация о ЧП с буксиром Нефтегаз-55 не соответствует действительности. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали пресс-службе Росморречфлота.

Как сообщил «Комсомолке» представитель ведомства, никакого ЧП в районе Дуная на самом деле не было. Несколько судов проводят в акватории хозяйственные работы, в том числе и расчищают лед возле острова Путятина. После выполненных задач суда отправятся в порты прописки, Нефтегаз-55, принадлежавший ФГБУ «Морская спасательная служба», вернется во Владивосток.

Напомним, что информация о произошедшем впервые появилась в социальных сетях. Жители Приморья рассказали, что 1 февраля буксир якобы сел на мель из-за того, что ее не заметил капитан. По словам очевидцев, вызволять судно из беды начали 2 числа.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.