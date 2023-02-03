Смертность от онкологических заболеваний снизилась на 7,4% в Приморье

Смертность от заболевания снизилась в Приморском крае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье на 7,4 снизилась смертность от онкологических заболеваний в 2022 году по сравнению с прошлым периодом. За год специалисты выявили 6499 заболеваний, 5800 случаев из них – первичные. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве здравоохранения Приморья рассказали, что в крае растет уровень оказания онкологической помощи, открыты 11 специализированных центров.

– Численность онкологических больных, состоящих под наблюдением пять и более лет, составил – 56,8%. Данное значение соответствует целевому показателю региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» – 56,7 процентов, – отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, заведующая поликлиническим отделением, главный внештатный онколог краевого Минздрава Эльвира Токарева.

Врач добавила, что по итогам года, на первом месте среди злокачественных новообразований на первом месте заболевания кожи – 13,7% (894 случая), на втором – молочной железы – 13,2 (861 случая), далее – трахеи, бронхов, легких – 10,3% (670 случаев).

По словам Эльвиры Токаревой, в июле 2022 года открылась эндоваскулярная операционная, а также прошел запуск рентгенэндоваскулярной хирургии:

– В арсенале службы появился передовой ангиограф, для наших пациентов стали доступны такие уникальные методы лечения, как химиоэмболизация и эмболизация маточных артерий.

Материально-техническая база обновляется в онкодиспансере, а специалисты повышают свою квалификацию. Такие меры позволяют оказывать высококвалифицированную и всестороннюю медицинскую помощь пациентам, также повышают шанс вовремя диагностировать заболевание.

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