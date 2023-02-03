Прокуратура раскрыла детали шокирующего убийства многодетной матери в Приморье

Огнестрел, который Алексей принес в квартиру накануне. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В прокуратуре Спасска-Дальнего рассказали о деталях шокировавшего приморцев убийства матери. Сиротами осталось трое детей, двое из них несовершеннолетние. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

По версии следствия, 31 января 2023 года 35-летний Алексей П. пришел в гости к 48-летней женщине. Ее дом находился в селе Свиягино. Но вместо гостинцев мужчина принес два ружья, которые хотел оставить в доме на хранение.

Потом между ними началась ссора. Ее причины неизвестны. Но скандал привел к тому, что Алексей выстрелил из одноствольного ИЖ-18 в хозяйку квартиры, а затем пришел обратно домой и свел счеты с жизнью.

Обо всем, что случилось тем вечером, правоохранительным органам рассказал 14-летний сын женщины.

Прокуратура контролирует ход и результаты уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

– Прокуратура также обеспечит надзорное сопровождение соблюдения прав двух несовершеннолетних детей погибшей, которые временно помещены в социально-реабилитационный центр. На особом контроле психологическая реабилитация детей, – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.