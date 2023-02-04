В субботу, 4 февраля, в Приморье установится приятная погода

Во Владивостоке сохранится переменная облачность, без осадков. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Гребень антициклона определяет погоду в Приморье в субботу, 4 февраля. В крае без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха -1…-12°C.

Во Владивостоке сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Днем температура -3…-5°C.

В Уссурийске также переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха днём -3…-5°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха днём -1…-3°C.

Напомним, ранее Примгидромет сообщал, что 4 и 5 февраля осадков в регионе не предвидится. Предполагалось, что температура воздуха в ночь на субботу опустится до -20…-27°C, на северо-востоке – до -33°C, а днем поднимется до -3…-10°C, а на юго-востоке – до +1°C.

По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, первая декада февраля будет спокойной. Только 10 и 12 февраля может начаться небольшой снег. Осадки обрушатся на Владивосток и затронут восточные районы края ближе к 16 февраля.

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