Жительница Приморья подожгла дверь соседа из-за личной неприязни

Специалист заключил, что проход подожгли. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В селе Галенки Приморского края местная жительница подожгла дверь соседа по дому из-за неприязни к хозяину квартиры. Когда огонь сильно разгорелся, хулиганка испугалась и вызвала пожарных, чтобы потушить пламя, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в полиции Октябрьского района, ранее в дежурную часть поступило сообщение о происшествии. Специалист заключил, что проход подожгли. Было возбуждено уголовное дело по статье «Поджог».

– В ходе следствия полицейскими была установлена личность злоумышленницы, ею оказалась 49-летняя местная жительница, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности.

В отделе она призналась в преступлении. Дело направлено в суд. Поджигательнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали про случай, который произошел в гостинке на Красного Знамени во Владивостоке. Неизвестный мигрант поджег диван, который простоял в подъезде дома с 29 января. Почти 50 человек пришлось эвакуировать из здания.

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