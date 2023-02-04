На вид мужчине 35-40 лет. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

В Приморском крае пропал мужчина. Дмитрию Ребрину 37 лет, он родом из села Рощино. 1 октября 2022 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Во что был одет Дмитрий – неизвестно, но есть точная примета – на левом предплечье татуировка в виде контура волка.

На вид мужчине 35-40 лет, рост около 167 сантиметров. Имеет худощавое телосложение, волосы темные, стрижка короткая, глаза карие. Может находиться в Хабаровском крае.

Сотрудники ПРОО «ПримПоиск» просят всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, позвонить по телефонам: 8 (42356) 2-57-05, 102 или 112 – полиция, 8 924 239 02 64, 8 914 721 22 32 – волонтёры (Telegram/WhatsApp).

Ранее издание писало, что в Приморье объявили поиски 35-летнего мужчины из села Ляличи. У него есть яркая отличительная примета – шрам на шее от уха до уха.

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