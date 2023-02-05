В Приморье 5 февраля местами пройдет снег

В крае ожидается приятная погода. Фото: Руслан НОВИКОВ

В первое воскресенье месяца, 5 февраля, в некоторых районах Приморья пройдет снег, ветер в этот день от слабого до умеренного. Температура воздуха, по информации портала «Примпогода», в течение дня составит от +1 до -9°C.

Есть вероятность, что в краевой столице, Владивостоке, выпадет снег, но эта вероятность, передают синоптики, крайне мала. Ветер дует с юго-востока, разгонится до умеренного. Температура воздуха -1...-3°C, в утренние часы -6...-8°C

Зато точно осадков не ожидается в Уссурийске. Утром здесь -14...-16°C, ветер до умеренного. Во второй же половине дня картина немного изменится, потеплеет до -1...-3°C, однако ветер ожидается до сильного.

В Находке, сообщают метеорологи, переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха -1...+1°C, в утренние часы -11...-13°C.

Историческая справка

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2021 годы) 5 февраля была холодной. Минимальная температура воздуха -25,1°С регистрировалась в 1952 году. Максимальная температура воздуха +4,4°С отмечалась в 1993 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 19, метель – в 7, поземок – в 9 случаях. Самое большое количество осадков за сутки (2 мм) выпало в 1930 году. Штормовой ветер (34 м/с) фиксировался в 1945 году.

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