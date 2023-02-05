В Приморье лихач стал угрозой для жизни людей – видео

Мужчина заявил, что не успел среагировать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Уссурийска заинтересовалась видеороликом, на котором ясным солнечным днем, 25 января, водитель Nissan Avenir наглейшим образом проскочил на красный свет светофора на улице Ленинградская. Это – грубое нарушение правил дорожного движения, такое действие едва не спровоцировало аварию и не стало угрозой чьей-нибудь жизни. Поэтому сотрудники ГИБДД, увидев в социальных сетях опубликованное безобразие, сразу подключились к ситуации.

Сразу же специалисты начали пробивать информацию и вскоре выяснили – нарушителем оказался 33-летний уссуриец.

– В оправдание своего поступка мужчина пояснил, что не успел среагировать на смену сигнала светофора с зеленого на красный и поэтому нарушил правила дорожного движения, – привели слова гонщика в ведомстве.

Оправдание оказалось слабоватым (не то, чтобы какое-либо другое было бы принято), поэтому на него составили административный протокол по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ. Она наказывает за проезд на запрещающий сигнал светофора. Теперь лихач должен раскрыть свой кошелек и заплатить всего ничего – 1 тысячу рублей. Интересно, а если заплатить сразу, то скидка в 50% действует?

– Полиция благодарит за активную гражданскую позицию очевидца происшествия, запечатлевшего грубое нарушение ПДД, – написали в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску.

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