Жесткое ДТП с перевернувшимся автомобилем случилось между Большим Камнем и Фокино

Авария произошла утром 5 февраля. Фото: t.me/dpscontrolprim

Воскресное утро, 5 февраля, началось не с кофе – на крутом изгибе дороги между Большим Камнем и Фокино произошла жесткая авария. В настоящее время многие детали неизвестны, однако ясно: из-за удара одна из машин – Honda HR-V – перевернулась и упала на крышу посреди полос, которые, на первый взгляд, выглядят скользкими. Второй участник аварии стоит немного в стороне. На земле валяются осколки двух авто.

Фото и видео пугающего происшествия появились в социальных сетях Приморья.

Пока нет и информации о пострадавших. На месте работают сотрудники полиции. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу Госавтоинспекции Приморского края и ждет ответа.

Отметим, что из-за дорожно-транспортного происшествия на данном участке затруднено движение – другим водителям приходится объезжать машину, лежащую на крыше.

Напомним, за последний месяц это далеко не первое ДТП здесь. Так, 20 января грузовик едва не съехал в кювет из-за обледеневшей дороги. Тогда как минимум одного человека увезли медики.

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