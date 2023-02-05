Неравнодушные жители Владивостока собрали и передали новую партию предметов первой необходимости в зону СВО

Партию подготовили 2 февраля. Фото: Администрация Владивостока

Жители Владивостока продолжают активно поддерживать наших бойцов, которые сейчас выполняют задачи специальной военной операции. Совсем недавно, 2 февраля, в одном из пунктов сбора помощи на Ильичева собрали и подготовили к отправке в зону СВО новую партию различных вещей. В коробки упаковали одежду, предметы личной гигиены, лекарства, продукты питания и многое другое.

Тут важно напомнить, что неравнодушные владивостокцы зачастую сами создают нужные вещи. Например, «серебряные волонтеры» вяжут носки. Школьники делают открытки и пишут теплые письма со словами поддержки. А нередко люди и вовсе на свои средства покупают необходимую технику – в конце января бизнесмены купили пикап, загрузили его пилами, печками и прицелами. Они сами добрались из Москвы к солдатам, чтобы передать машину.

Всем, кто желает передать вещи на фронт, напоминаем список актуальных пунктов приема во Владивостоке, которые работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00:

- Мордовцева, 12, холл 1 этажа (по предварительному звонку, телефон: 240-25-44);

- Калинина, 116, кабинет 23 (здание администрации Первомайского района);

- Ильичева, 15, 2 этаж, актовый зал (здание администрации Первореченского района);

- Снеговая, 31 (Клуб соединения морской пехоты ТОФ);

- Светланская, 89, 4 этаж.

Если есть вопросы, то позвоните по телефону горячей линии: 2750-703.