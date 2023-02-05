Мальчика срочно госпитализировали после жесткого ДТП между Большим Камнем и Фокино

Авария произошла утром 5 февраля. Фото: t.me/dpscontrolprim

Авария с опрокидыванием, которая произошла утром 5 февраля между Большим Камнем и Фокино, обрастает подробностями. Как рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю, 51-летняя женщина ехала на своей Honda HR-V из Артема в Находку, не справилась с управлением и наехала на леера, из-за чего машина упала крышей на дорогу. Сразу же на место ДТП в районе 82 километра трассы приехали полицейские и медики.

Врачи скорой помощи срочно увезли девятилетнего мальчика, который сидел на заднем сидении «Хонды» и сильно ударился головой.

– Стаж вождения женщины 14 лет. Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение скорости движения, – добавили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД составили административные протоколы по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожной инфраструктуры) и по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (управление авто без страховки).

Санкция первого дела предусматривает штраф до десяти тысяч рублей, а второго – штраф в 800 рублей.

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