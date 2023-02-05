Появились кадры задержания членов ОПС, которые отмыли в Приморье 3 миллиарда рублей

5 февраля всем задержанным избрали меру пресечения в суде. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Днем 5 февраля стало известно, что во Владивостоке отправили в СИЗО на два месяца лидера и трех членов организованного преступного сообщества. Речь идет о бизнесмене Антоне Семикине и его пособниках Евгении Чен, Марке Прибылеве, Александре Крикуне.

Как рассказали в Следкоме Приморья, ориентировочно в феврале 2017 года две группировки, которые действовали порознь и отмывали деньги, решили объединиться. После этого они начали активно предлагать юридическим лицам свои «услуги» в виде банковских операций за процент от их осуществления. В итоге они «заработали» три миллиарда рублей, а еще избежали уплаты налогов на два миллиарда.

Во второй половине воскресенья следователи опубликовали видео – на кадрах видно, как задержанных выводят из самолета, затем везут во Фрунзенский районный суд, где их и отправляют в следственный изолятор на два месяца.

«КП – Владивосток» уже писала, что в истории остались пробелы, многие детали еще неизвестны. Поэтому следственный комитет предлагает всем коммерческим предприятиям – «клиентам» множества подконтрольных компаний фигурантов – обратиться в СУ СК РФ по Приморскому краю.

К слову, организаций, которые контролировало ОПС, крайне много. Среди них: ООО «Приморский мазут», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО Клабфиш», ООО ВипОйл», ООО «Транснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО Мегаполис», ООО «Скат», и другие.

Отметим, что задержали «финансистов» представители Следкома и ФСБ. В отношении предприимчивых граждан завели уголовные дела по статье 210 УК РФ, части 2 статьи 172 УК РФ, части 4 статьи 174 УК РФ, части 4 статьи 174.1 УК РФ. Переводим – организация и участие в ОПС, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов. Прокуратура Приморского края контролирует расследование дел.

ПО ТЕМЕ

Члены ОПС отмыли более 3 миллиардов рублей в Приморье, их взяли ФСБ и Следком

На задержанных завели уголовные дела, а 5 февраля суд отправил их в СИЗО (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.