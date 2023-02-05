В начале новой недели в Приморье похолодает до -33°C

Прогноз погоды во Владивостоке и Приморье с 6 по 8 февраля 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Примгидромета дали прогноз на первые три дня новой недели, с 6 по 8 февраля.

ВЛАДИВОСТОК

6 февраля

В ночь с воскресенья на понедельник возможны осадки, но их вероятность всего 20%. При этом ветер северо-западный, северный, умеренный – до 11 метров в секунду. Утром ожидается до сильного, то есть до 14 метров в секунду. От -9 до -11°C будут показываться столбики термометров.

Днем ветер сохранится, также до 14 метров в секунду, но станет потеплее – от -4 до -6 °C. Но не стоит забывать про сильный ветер, ощущаться будет холоднее примерно на 10-15 градусов .

7 февраля

Днем и ночью осадков не прогнозируется. Ветер в течение вторника будет дуть северный, до 11 метров в секунду. В темное время суток ожидается -11...-13°C, а в светлое -3...-5°C.

8 февраля

Похожая погодная обстановка будет и в среду. Только ветер сменит направление на северо-западное. Температура воздуха ночью ожидается от -11 до -13°C, а днем от -6 до -8°C.

ПРИМОРЬЕ

6 февраля

Ночью местами пройдет небольшой снег. Ветер дует с северо-запада. На континенте до 11 метров в секунду, -17...-22°C; на северо-востоке и вовсе ожидается до -29°C; на побережье, как и в краевой столице, ветер разгонится до 14 метров в секунду, температура воздуха опустится до 13 градусов ниже нуля.

Днем в регионе осадков не ожидается, ветер сохранится, но немного потеплеет – от -3 до -8°C.

7 февраля

Во вторник ночью преимущественно без осадков, вероятность их выпадения всего 20%. Ветер западный и юго-западный, умеренный. На основной части региона -20...-25°C, на северо-востоке до -33°C, на побережье и юго-востоке -12...-17°C.

Днем в этот день местами выпадет снег. Ветер сохранится. Днем в Приморье установятся следующие температуры: -3...-8°C.

8 февраля

В ночь со вторника на среду продолжатся осадки, ветер ожидается северный и северо-западный, от умеренного на континенте до сильного на побережье. Термометры покажут следующие значения: -18...-23°C, на северо-востоке до -29°C, на побережье и юго-востоке -11...-16°C.

Днем снег прекратится, но ветер станет сильнее – до 18 метров в секунду возле моря. Ожидается, что в этот день будет -2...-7°C, а в центральных районах -9...-14°C.

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