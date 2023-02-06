Вид на Амурский залив. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 6 февраля, Приморье окажется во власти высотной ложбины, которая и определит погоду на ближайшие сутки. Синоптики обещают краю небольшой снег, ветер возьмет направление с северо-запада, на побережье – до сильного. Температура воздуха 8-3 градуса со знаком минус. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха -6...-4°C.

В соседнем Уссурийске в утренние часы 17-15 градусов мороза, днем – 5-3 градуса со знаком минус. Ветер слабый до умеренного, снега не ожидается.

В Находке ненамного, но теплее: -3…-1°C. Переменная облачность и слабый ветер.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно во Владивостоке в этот день погода было холодной. Температурный минимум метеорологи зафиксировали в 1931 году и составил он −25,6 °С. Самым теплым 6 февраля оказалось в 1993 году, тогда специалисты отметили температуру в +4,4 °С.

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