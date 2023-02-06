Момент задержания. Фото: скриншот из видео. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Лесозаводске полиция задержала местную жительницу, которую подозревают в сбыте фальшивых купюр. Теперь женщина может угодить за решетку на восемь лет. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Правоохранители получили информацию о том, что группа лиц собирается распространять фальшивки. Сбывать пятитысячные купюры местные решили в одном из торговых центров, а также в алкомаркете. Так, 52-летняя женщина лично рассчиталась за покупки и привлекла к этому ни о чем не подозревающего знакомого.

Еще один ее приятель, который был в курсе событий, планировал оплатить заказ в кафе, но персонал заведения проявил бдительность и сразу же вызвал полицию. Мужчина тоже не растерялся и еще до приезда полицейских просто съел купюру, чтобы скрыть улики.

– Заведено уголовное дело по факту изготовления или сбыта поддельных денег, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

52-летнюю жительницу Лесозаводска задержали, уже в отделении она во всем призналась. Сейчас фигурантка уголовного дела находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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