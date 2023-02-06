Первые отключения начнутся 7 февраля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключения холодной воды ожидаются в Артеме на этой неделе. Начнутся они 7 февраля и продолжатся 8 числа. Об этом рассказали в пресс-службе Примводоканала.

Как поделились в пресс-службе ведомства, первые отключения стартуют 7 февраля в 9:00, подачу водоснабжения возобновят спустя 11 часов – в 20:00, а связаны они с плановыми ремонтными работами. Без холодной воды останутся жильцы домов на улицах Воровского, 2 переулок Воровского, 3 переулок Воровского, Горная, переулок Горсоветский, Горького, Дзержинского, 33/1-59, 26-50, Кирова, 48, 1-я Ключевая, 2-я Ключевая, Ключевая, Красноармейская, Куйбышева, 20, 36, 42, 37, 41, 47 ,49, Лазо, Ленских рабочих, 4,6, Октябрьская, 24-54, 17-47, Садовая, Урицкого, Фастовца, Фрунзе, 111-127, 70-106.

В среду, 8 февраля, отключения ожидаются в 8:00, завершатся они в 20:00. Водоснабжение приостановят в доме на Охотничьей, 55.

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