Матч прошел на выезде в Новосибирске. Фото: ХК «Адмирал»

Напряженная игра приморского «Адмирала» и «Сибири» состоялась 5 февраля в Новосибирске. Матч прошел в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Определить победителя в основное время не удалось, поэтому спортсмены продолжили борьбу в овертайме. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Несмотря на высокий темп игры и сильную оборону команд первый период был безголевым. Однако уже на третьей минуте второго периода Уильямс Колби отправился на скамейку штрафников за удар коленом. Сибиряки воспользовались численным преимуществом и вышли вперед. «Распечатал» ворота приморцев Тэйлор Бек – 1:0.

Скорость хоккеистов поражала болельщиков. Фото: ХК «Адмирал»

Сравнять шансы на победу удалось уже в третьей двадцатиминутке. Особо отличился Николай Чебыкин, пустивший шайбу мимо голкипера соперника. Помогали ему совершить маневр Либор Шулак и Александр Горшков – 1:1.

В основное время победитель выявлен не был, а в дополнительном периоде одержала победу «Сибирь». Гол забросил Алексей Яковлев – 2:1 в овертайме.

В следующем матче хоккеисты «Адмирала» сразятся с «Торпедо». Игра состоится 8 февраля в Нижнем Новгороде.

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