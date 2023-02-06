Стало известно, когда состоятся международные спортивные игры «Дети Приморья»

В Приморье приедут спортсмены из разных регионов России и Республики Беларусь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международные спортивные игры «Дети Приморья» начнутся в крае с 4 по 7 июля. О подготовке к будущим состязаниям рассказал министр физической культуры и спорта по краю Жан Кузнецов на выездном заседании правительства региона в Кировском районе.

Министр физической культуры и спорта по краю Жан Кузнецов. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Как отметил министр, в играх поучаствуют почти 1000 спортсменов из разных уголков России, а также делегации из 59 детей из Республики Беларусь. Также будут присутствовать 150 тренеров, 190 судей и 300 волонтеров. Площадками для соревнований станут стадион «Динамо», спорткомплекс «Олимпиец», кампус ДВФУ, «Фетисов Арена».

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, главная цель игр – вовлечь в массовый спорт молодежь и показать уровень местных спортсменов и тренеров.

Напомним, что идею провести «Дети Приморья» предложил глава края после игр «Дети Азии», которые состоялись в прошлом году.

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