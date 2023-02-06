В Приморье полицейские пришли на помощь к женщине, попавшей в беду

Инспекторы ДПС Василий Рева и Сергей Шишкин. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

В селе Хороль полицейские помогли автолюбительнице выбраться из снежной ловушки. Женщина припарковала на раю дороги авто, чтобы ответить на звонок, но из-за снега не увидела, где начинается обрыв и упала в кювет. Это увидела местная жительница, она и сообщила полицейским о случившемся.

Инспекторы ДПС Василий Рева и Сергей Шишкин откопали колеса автомобиля и прикрепили буксировочный трос к патрульной автомашине. Таким образом, удалось безопасно вытянуть транспортное средство на дорогу. О добром поступке полицейских, вероятно, никто бы и не узнал, ведь сами сотрудники редко делятся подобными историями, считая помощь людям своим долгом. Вот только в социальных сетях женщина опубликовала пост, в котором еще раз поблагодарила своих спасителей за отзывчивость.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о похожем случае, который произошел в октябре 2022 года. В селе Вольно-Надеждинское лейтенанты полиции Виктор Штаничев и Евгений Плетнев заметили на Железнодорожной улице мужчину в инвалидной коляске, они не стали проезжать мимо. Пока один инспектор катил инвалидную коляску, второй за рулем патрульной машины сопровождал коллегу. Мужчина поблагодарил сотрудников за их неравнодушие и отзывчивость.

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