Света не будет из-за ремонтных работ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 6 февраля, часть жителей Советского района приморской столицы останется без света, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Отключения связаны с ремонтными работами.

Как рассказали в пресс-службе муниципального центра управления Владивостока, с 10:00 до 18:00 без света осталась жителей домов на Главной, 66 и 73, Гражданской, 1-32, Есенина, 71. Временное неудобство связано с ремонтными работами.

В 11:00 из-за обновления трансформаторной подстанции свет отключат на Главной, 24а, Есенина, 55, 72, 74, 75, 78а, 79, 79а, 79б, 80, 83, 84, Коммуны, 1, 2 и 6. Работы прекратятся примерно в 15:00.

Напомним, что часть жителей Артема останется без холодной воды. Первые отключения начнутся 7 февраля с 9:00 до 20:00. На следующий день ХВС приостановят в 8:00, а возобновят также в 20:00. Об этом рассказали в пресс-службе Примводоканала.

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