Схема движения изменится на нескольких важных участках дорог Владивостока

Автомобилистам следует быть внимательнее. Фото: Анна Пучкова, ЦОДД.

Во Владивостоке планируется поменять схему движения от съезда с Золотого моста вниз по улице Всеволода Сибирцева до улицы Светланской. Кроме того, для водителей большегрузного транспорта будет действовать запрет на движение под Фуникулером, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Руководитель Центра организации дорожного движения Александр Гревцев рассказал, что в ближайшее время перед поворотом с Золотого моста на улицу Всеволода Сибирцева будет установлен знак и табличка дополнительной информации, запрещающие правый поворот большегрузному транспорту:

– Под эстакадой фуникулера планируем установить ограничитель высоты проезда автотранспорта, предельная высота для проезда здесь составит 3,5 метра.

По словам замначальника Управления ГИБДД по Приморскому краю Юрия Колесникова, водители фур на данном участке дороги нередко создают аварийные ситуации: выезжают на встречную полосу, парализуют движение, повреждают эстакаду. Специалисты считают, что не предназначен для большегрузов также крутой поворот с Всеволода Сибирцева в Кирочный проезд на улицу Светланскую, где постоянно случаются ДТП с фурами.

На дорогах города планируются и другие ищменения. Установленные делиниаторы на Всеволода Сибирцева при съезде с Золотого моста разделят потоки транспорта и исключат возможность нарушения требований знака, запрещающего поворот налево. Два островка безопасности появятся на пересечении улиц Всеволода Сибирцева, Пушкинской и Кирочного проезда. Район остановки «ДВГТУ» станет регулируемым, пешеходный переход, расположенный на выезде из Кирочного переулка, перенесут на Светланскую.

– На кольце Инструментального завода происходит пересечение нескольких транспортных потоков, именно там мы наблюдаем частые аварии. Поэтому поставлена задача минимизировать конфликтные точки, организовать отдельную выделенную полосу и обеспечить канализированный выезд для автомобилей, движущихся вверх с Партизанского проспекта (одностороннего), с выездом на проспект Острякова и Тополиную аллею. Рассматриваем также возможность расширения проезжей части по проспекту Красного Знамени в районе общежитий ТГМУ, – добавил Александр Гревцев.

Делиниаторы появятся районе кольца Луговой и на участке Светланской, где происходит слияние транспортных потоков со стороны улицы Баляева и площади Луговой.

Напомним, «Комсомолка» писала, что приморцы жалуются на хаотичное перемещение дилиниаторов в районе проспекта 100-летия Владивостока. В ЦОДД их обещали заменить за счет муниципального бюджета, но дата аукциона до сих пор остается загадкой.

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