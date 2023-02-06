Попадаешь в мир Сальвадора Дали: как выглядит Приморский океанариум по версии нейросети

Океанариум по версии нейросети. Фото: primorsky_aquarium

Киты, выглядывающие из аквариумов, необычные здания, возвышающиеся к небесам, огромные рыбы, проплывающие над головой – так нейросеть увидела Приморский океанариум. Завораживающими картинами поделились в социальных сетях главной «жемчужины» Приморья.

Подобный способ воссоздавать новые миры или посмотреть на привычные глазам здания и помещения под другим углом набирает популярность. Возможности искусственного интеллекта используют не только в серьезных, но и в развлекательных целях. Сгенерировать нужную картинку можно при помощи фото и текстового описания. Приморцы уже оценили творения нейросети, их сравнили с вселенной художника Сальвадора Дали. Кстати, многие отметили, что, несмотря на впечатляющие картинки, вживую океанариум выглядит не менее прекрасно.

Чудеса подводного мира. Фото: primorsky_aquarium

Красоту приморской «жемчужины» по достоинству оценили во всем мире. Так, например, парящие киты, расположенные на потолке здания, попали в топ лучших в мире. По мнению портала BlazeTrends, макеты этих чудесных созданий признали лучшими наравне с Американским музеем естественной истории, лондонским Музеем естествознания, Южноафриканским музеем «Изико» в Кейптауне и Музеем китов в Рейкьявике.

Приморцам картины напомнили произведения художника Сальвадора Дали. Фото: primorsky_aquarium

Картины напоминают иллюстрации из сказок. Фото: primorsky_aquarium

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