Сотни семей на Чукотке получат специальное пособие в 2023 году

Сумма пособия составляет 34 859 рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

На Чукотке установлена ежемесячная выплата семьям на третьего ребенка и последующих детей, родившихся начиная с 1 января 2019 года. В 2023 году сумма пособия составляет 34 859 рублей, а получат его около 400 семей, сообщили в правительстве Чукотского автономного округа. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Замначальника Управления соцподдержки населения Департамента соцполитики Чукотского АО Светлана Шарафутдинова рассказала, что претендовать на ежемесячную выплату могут семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину двух прожиточных минимумов для трудоспособных:

– В 2023 году эта сумма равна 78 344 рублям на каждого члена семьи. Доходы учитываются до вычета налогов. Среднедушевой доход рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Следует отметить, что в этом году на данную меру предусмотрено 167,5 миллиона рублей, из них 159,1 миллиона рублей направлены из федерального бюджета.

Выплата назначается со дня рождения малыша, если родитель подал заявление до достижения ребенком полугода. Если обращение было подано позже, то – со дня подачи заявления. Семьям, где есть дети, рожденные в конце 2022 года, следует определиться: хотят они получать пособие или выплату по старым правилам. Только единое пособие предоставляется на детей, рожденных с 1 января 2023 года.

Заявление на предоставление единого пособия жители Чукотки могут подать электронно через Госуслуги, МФЦ или же лично в территориальном отделении Социального фонда РФ.

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