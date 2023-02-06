«Ростелеком» обеспечил мобильной связью и интернетом 13 населенных пунктов Приморского края

Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» по проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) обеспечил мобильной голосовой связью четвертого поколения (4G/LTE) и скоростным мобильным интернетом 13 малонаселенных пунктов Приморского края. В этом году оператор установит базовые станции еще в 12 поселениях.

В 2022 году компания организовала мобильную связь четвертого поколения (4G/LTE) и скоростной мобильный интернет в четырех малонаселенных пунктах Приморского края – это села Молчановка и Боголюбовка, деревня Рождественка и поселок Слинкино. Ранее в 2021 году базовые станции были установлены в Евсеевке, Калиновке, Михайловке, Новониколаевке, Лазаревке, Новотроицком, Отрадном, Ильмаковке и Чистоводном.

Приход качественного мобильного интернета и сотовой связи стандарта 4G/LTE позволил жителям населенных пунктов получать дистанционное образование, пользоваться медицинскими и государственным услугам в онлайн-формате, общаться с друзьями и близкими в социальных сетях и мессенджерах.

Андрей Карташов, Вице-президент – директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком»:

– Мы продолжаем работу по обеспечению малых населенных пунктов современными услугами связи. В этом году в планах компании построить базовые станции еще в 12 населенных пунктах. Четыре из них в Тернейском районе – села Агзу, Самарга, Усть-Соболевка и Максимовка – расположены в труднодоступных районах на севере края, поэтому вышки связи в них будут подключены по спутниковым каналам. Наша задача – чтобы не зависимо от того, где живут люди, они могли комфортно пользоваться всеми доступными цифровыми сервисами.

В 2023 году компания установит базовые станции в селах Мельники, Тигровой и деревне Васильевка Партизанского района, селах Корфовка и Монакино Уссурийского ГО, селах Архиповка и Заметное Чугуевского района, селе Дворянка Ханкайского района, а также селах Агзу, Самарга, Усть-Соболевка и Максимовка Тернейского района.

Константин Волошин, заместитель председателя Правительства – министр цифрового развития и связи Приморского края:

– Реализация программы «Устранение цифрового неравенства» позволит жителям Приморского края пользоваться услугами голосовой связи и различными интернет-сервисами, такими как доступ к государственным и муниципальным услугам, телемедицине, образовательному контенту, а также обеспечит доступ к развлекательному контенту, социальным сетям. В рамках программы до конца 2030 года все удаленные и малонаселенные пункты края, отвечающие критериям программы, будут обеспечены сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом.

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. После подписания компания начала реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек). Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.

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