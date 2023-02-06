Обновление дорог почти за 20 миллионов рублей пройдет в двух районах Владивостока

Первые аукционы объявили на ремонт Первомайского и Первореченского районов. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Во Владивостоке объявили первые аукционы на поиск подрядчиков для аварийно-восстановительного ремонта дорог в Первомайском и Первореченском районах. В ближайшее время в список добавятся Ленинский, Советский и Фрунзенский районы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Как поделился заместитель главы Владивостока – руководитель управления дорог Дмитрий Долгий, ориентировочно работы стартуют к середине апреля, так как в это время в городе устанавливаются положительные температуры воздуха, благодаря чему можно спокойно проводить асфальтирование.

– Подрядные организации и МБУ «Содержание городских территорий» будут готовить «карты», убирая старый поврежденный асфальт, и сразу же укладывать новый. Работы будут вестись одновременно во всех районах.

По условиям аукционов, подрядчики до конца июня должны привести в порядок по 4 490 квадратных метров дорог в Первомайском и Первореченском районах. В пресс-службе мэрии корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» добавили, что начальная цена торгов – 9 999 975 рублей на каждый, а прием заявок закончится 10 февраля.

Также весной в приморской столице начнется не только восстановительный, но и комплексный ремонт дорог. В список участков на обновление включили более 20 адресов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.