Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток6 февраля 2023 4:46

Несколько набережных во Владивостоке планируют связать друг с другом морским такси

По словам мэра города, новый транспорт может стать популярным среди туристов
Павел САХАРОВСКИЙ
Создать новый транспорт готовы специалисты, занимающиеся малым кораблестроением.

Создать новый транспорт готовы специалисты, занимающиеся малым кораблестроением.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке рассматривают возможность создания морского такси. Об этом рассказал мэр города Константин Шестаков в подкасте «Морское утро». По словам главы города, созданием нового транспорта готовы заняться специалисты, занимающиеся малым кораблестроением.

По словам директора мастерской Concrete Jungle Феликса Машкова, морское такси поможет связать Корабельную набережную, а также на Патрокле, Эгершельде, в ДВФУ и ДВМП в районе Чуркина.

– Это будет фантастически для города. Есть ряд предпринимателей, которые хотят воплотить эту идею в жизнь. Пока у нас нет привычки пользоваться водным транспортом, но он может войти в обиход и пользоваться спросом. Думаю, доехать с центра до Эгершельда на морском такси лучше, чем через пробку.

Однако, по мнению Константина Шестакова, морское такси будет пользоваться большим спросом как туристический проект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скейт-парк, морской трамвай и экспоцентр: набережную ДВФУ ожидает масштабная реконструкция

Мэрия Владивостока анонсировала благоустройство Университетской набережной на Русском острове (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.