Несколько набережных во Владивостоке планируют связать друг с другом морским такси

Создать новый транспорт готовы специалисты, занимающиеся малым кораблестроением. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке рассматривают возможность создания морского такси. Об этом рассказал мэр города Константин Шестаков в подкасте «Морское утро». По словам главы города, созданием нового транспорта готовы заняться специалисты, занимающиеся малым кораблестроением.

По словам директора мастерской Concrete Jungle Феликса Машкова, морское такси поможет связать Корабельную набережную, а также на Патрокле, Эгершельде, в ДВФУ и ДВМП в районе Чуркина.

– Это будет фантастически для города. Есть ряд предпринимателей, которые хотят воплотить эту идею в жизнь. Пока у нас нет привычки пользоваться водным транспортом, но он может войти в обиход и пользоваться спросом. Думаю, доехать с центра до Эгершельда на морском такси лучше, чем через пробку.

Однако, по мнению Константина Шестакова, морское такси будет пользоваться большим спросом как туристический проект.

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