В Большом Камне весной 2023 года приступят к строительству промышленных площадок

В ближайшее время начнется строительство объектов промышленной инфраструктуры. Фото: Корпорации развития Приморского края

В Корпорации развития Приморского края объявили, что весной 2023 года для резидентов промышленного парка «Большой Камень» построят готовые промышленные площади. Общая площадь объектов составит 11 тысяч квадратных метров. Это будут производственно-складской комплекс и административно-бытовой комплекс.

Врио генерального директора Корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов объяснил, что помимо земельных участков у потенциальных резидентов будет возможность арендовать готовые площади для развития своего бизнеса, в частности такой вариант удобен субъектам малого и среднего предпринимательства, которые ведут деятельность в сфере строительного, промышленного или технологического производства.

Также он отметил, промышленный парк «Большой Камень» способен повысить инвестиционную привлекательность Приморского края путем создания площадки с выгодными и конкурентоспособными условиями для размещения производств на территории одноименной ТОР.

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