На восьмом ВЭФ представят мастер-планы шести городов Приморского края

Самая высокая степень готовности – во Владивостоке. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В сентябре 2023 года на восьмом Восточном экономическом форуме представят мастер-планы Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, Арсеньева и Большого Камня. Самая высокая степень готовности – в столице Приморья, полностью завершены работы первого этапа, идет адаптация к очередной презентации.

Как доложил директор департамента архитектуры и развития территорий Приморского края Александр Котляров, в Уссурийске и Находке работы по первому этапу тоже подошли к концу, в Арсеньеве начнутся после 15 марта этого года. Большой Камень начал разработку мастер-плана недавно – в декабре 2022 года, плановый срок представления первого этапа – сентябрь 2023 года.

Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что мастер-планы должны быть разработаны с учетом мнения жителей данных территорий. Также напомним, что в начале февраля полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил доработать проект, касающийся развития Владивостока, в течение двух месяцев.

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