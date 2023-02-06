Бывший вице-мэр Владивостока останется в СИЗО до мая

Бывшего директора департамента земельных отношений задержали за превышение полномочий. Фото: Милана СОКОЛ

Бывший директор департамента земельных отношений Наталья Соколова в СИЗО пробудет до последнего месяца весны. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Ленинский районный суд.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, срок содержания под стражей Наталье Соколовой продлили на 3 месяца 8 суток. Обвиняют ее по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). В качестве наказания бывшему вице-мэру грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, что задержали экс-директора департамента земельных отношений 2 декабря 2022 года. По версии следствия, Наталья Соколова вместе с экс-главой управления муниципальной собственности дальневосточного центра Арменом Карапетяном с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года предоставили участок гаражно-строительному кооперативу на 11,4 тысячи «метров». Землю передавали без торгов, а плата оказалась ниже рыночной, поэтому бюджет Владивостока недополучил минимум 57,8 миллиона рублей. Похожую схему чиновники проворачивали с декабря 2015 года по январь 2022 года с участками на сопке Шошина.

В январе 2023 года за решеткой оказался и замглавы Владивостока Алексей Ляйфер.

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