Приморский филиал ДРСК расширяет географию обслуживания электросетевого комплекса

Фото: АО «ДРСК»

Приморские электрические сети (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) продолжают принимать на обслуживание электросетевые объекты в муниципалитетах Приморья. В настоящее время ведется работа по передаче имущества и трудоустройству персонала. Процесс объединения сетевых активов на базе ДРСК проводится при взаимодействии с правительством Приморского края.

На сегодняшний день с администрациями городского округа Спасск-Дальний, ЗАТО Большой Камень, Черниговского, Шкотовского и Пожарского муниципальных районов, Находкинского и Партизанского городских округов заключены договоры аренды о передаче электросетевого имущества. На согласовании планы мероприятий по консолидации электросетевых активов в Хорольском и Октябрьском муниципальных округах, во второй половине 2023 года с администрациями будут заключены договоры аренды. Также на территориях Ханкайского, Михайловского и Шкотовского муниципальных районов ДРСК приняла на обслуживание электросетевые объекты, признанные ранее как бесхозные.

Энергетики Приморских электрических сетей выполнили подготовку карт-схем принятых на обслуживание электрических сетей, дали оценку состоянию энергообъектов, которое в большинстве случаев оценивается специалистами как неудовлетворительное из-за отсутствия необходимого аварийного запаса и других производственно-технических факторов, не позволяющих на данный момент обеспечить надежное электроснабжение. С учетом этого компания формирует первоочередные мероприятия для включения в производственные программы.

С начала 2023 года энергетики ДРСК уже приступили к обслуживанию принятых на баланс энергообъектов. И отдельным направлением в консолидации является работа по переводу и поиску персонала, а также по оснащению работников необходимой специальной и автомобильной техникой.

Ранее обслуживание объектов электросетевого хозяйства в этих районах осуществляли небольшие территориально-сетевые организации (ТСО), которые с 1 января 2023 года потеряли свой статус из-за ужесточения требований, предъявляемых к ТСО (Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 № 807).

Консолидация направлена на формирование единого центра ответственности по передаче и распределению электрической энергии в регионе, что в перспективе будет способствовать повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

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