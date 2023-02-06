Госинспекторы «Земли леопарда» продолжают подкармливать копытных после обильного снегопада

Оленям и кабанам очень тяжело добывать сквозь сугробы веточки и корешки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Если в городе избавились от последствий снегопада, то в лесу обстановка гораздо хуже. Толстый слой снега мешает копытным добывать пищу, поэтому госинспекторы «Земли леопарда» втайне от животных подкармливают их в специальных «столовых» овсом, кукурузой и соевой соломой.

– Нас часто спрашивают: «Зачем вы это делаете? Есть же естественный отбор! Разве это не противоречит законам природы?» Нет, законам природы противоречат наличие автомобильных дорог в непосредственной близости к заповедным территориям и рыщущие вдоль трасс охотники с ружьями наперевес, – объяснили в пресс-службе заповедника.

Оленям и кабанам очень тяжело добывать сквозь сугробы веточки и корешки, поэтому они идут к открытым обветриваемым долинам у автодорог, вдаль от своего дома. где они в полной безопасности.

За копытными к дорогам следуют хищники – краснокнижные тигры и леопарды. Всех их могут поджидать браконьеры. Чтобы избежать трагедии, специалисты приняли решение искоренять проблему на самом ее излете – подкармливать животных, минимизируя их выход к людям.

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