В Приморье осужденные сдали экзамены и освоили новую профессию

Осужденные успешно презентовали свои блюда. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Приморье осужденные освоили новую профессию, которая поможет им при трудоустройстве после отбывания наказания. Итоговые экзамены по специальности «пекарь» прошли в колонии поселения №37. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Необычное обучение проходило в Октябрьском районе селе Дзержинском. Осужденные, отбывающие наказание в КП-37, упорно учились в течение пяти месяцев в филиале образовательного учреждения №324 по специальности «пекарь». Как сообщили 6 февраля в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю, 15 заключенных сдали экзамены и получили свидетельство о присвоении квалификации.

Как рассказала сотрудница отдела трудовой адаптации осуждённых ГУФСИН Ирина Сухомлинова, осужденные выпекали пшеничный и ржаной хлеб, а также различные булочки. Оценивала блюда выпускников комиссия, в состав которой входили мастера, преподаватели и сотрудники образовательного учреждения.

Проходили экзамены в три этапа. Участникам было необходимо приготовить блюдо, ответить письменно на вопросы по технологии приготовления и устно защитить свой проект. В ведомстве отметили, что выпускники отличились хорошей подготовкой и положительными оценками работ, а полученные знания и умения помогут осужденным реализовать себя и найти работу после отбывания наказания.

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