Президент Владимир Путин встретится с губернатором Приморского края

Губернатор Олег Кожемяко перед выступлением президента РФ Владимира Путина в 2022 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году в Приморье пройдут выбору губернатора региона. В связи с этим президент России Владимир Путин встретится с нынешним главой региона Олегом Кожемяко, у которого истекает срок полномочий. «КоммерсантЪ» сообщает, что губернатор готовится получить «добро» на переизбрание.

Перед выборами Владимир Путин часто проводит серию встреч с губернаторами. Это значит, что те будут баллотироваться на новый срок. В этом году такие встречи тоже пройдут. Среди тех, с кем будет разговаривать президент, оказался и глава Приморья.

Пока что Олег Кожемяко еще не объявлял о том, что примет участие в выборах. Но аудиенция с президентом косвенно на это намекает. Возможно, подготовка к выборам начнется совсем скоро.

Напомним, что ранее в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM губернатор Приморского края рассказал, каким он видит будущее региона. В планах надлежащие порты, оборудованные современными терминалами и дороги, которые позволят без проблем проехать в любой населенный пункт.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.