Район Второй Речки во Владивостоке. Фото: КП – Владивосток

Во вторник, 7 февраля, Приморье окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. Синоптики обещают небольшой снег на севере края, ветер возьмет направление с запада, а температура воздуха сегодня -6...-1°C. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице небольшая облачность, но без осадков. Умеренный ветер возьмет направление с северо-запада. Утром температура воздуха здесь 11-10 градусов со знаком минус, днем – 5-3 градуса мороза.

В соседнем Уссурийске утром гораздо холоднее: -25...-24°C, днем – до 4 градусов со знаком минус. Синоптики обещают бесснежный день со слабым до умеренного ветром.

В Находке тоже без осадков, температура воздуха -1...+1°C, в утренние часы -10...-11°C.

Согласно наблюдениям прошлых лет, обычно погода во Владивостоке 7 февраля была холодной. Температурный минимум фиксировался в 1920 году и составил -25,6°С. Максимальная температура воздуха +2,6°С отмечалась в 1955 году.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.