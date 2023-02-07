Косулю поймали с трудом. Фото: принтскрин видео.

В дежурную часть отдела полиции Дальнегорска поступил звонок, местный житель рассказал, что вдоль центральной больницы носится перепуганная косуля. Сотрудники Госавтоинспекции Андрей Ткаченко и Евгений Латвин отправились на помощь животному.

Копытное из последних сил металось по территории и сторонилось людей. Полицейские вызвали на место сотрудников Госохотнадзора и совместными усилиями поймали косулю, когда она забежала в здание поликлиники.

Спасатели осмотрели лесную гостью, ее жизни ничего не угрожало. Полицейские поместили животное в патрульный автомобиль и отправились к лесу, там они ее и выпустили в естественную среду обитания.

Копытные подбираются так близко к людям, потому что толстый слой снега в лесах мешает им добывать пищу. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала о том, как госинспекторы «Земли леопарда» втайне от животных подкармливают их в специальных «столовых» овсом, кукурузой и соевой соломой.

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